Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH eCharging làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH eCharging
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24, Ngõ 15 Phố Đào Đình Luyện, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Triển khai nghiệm thu, bảo trì bảo dưỡng, xử lý sự cố trụ sạc cho xe điện
Khảo sát, triển khai lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng bộ sạc tại nhà khách hàng
Tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm
Ký kết biên bản nghiệm thu và các biên bản liên quan với khách hàng
Báo cáo tiến độ và chất lượng công việc sau khi thực hiện
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tại Công ty TNHH eCharging Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc
Được thưởng triển khai dự án theo chính sách của công ty
Ký hợp đồng CTV full time, Sau 6 tháng sẽ ký hợp đồng nhân viên: Lương cứng + BHXH (BHYT) + Thưởng (thưởng kinh doanh + Thưởng dự án) - Đi công tác theo chế độ của công ty
Thưởng: Tết Dương, Tết âm, 30-4 và 1/5, 2/9, Thưởng năm, Thưởng quý, Thưởng tháng (SXKD).
Nghỉ lễ theo quy định của Pháp Luật, Nghỉ phép theo quy định luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH eCharging
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
