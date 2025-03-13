Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH eCharging làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24, Ngõ 15 Phố Đào Đình Luyện, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Triển khai nghiệm thu, bảo trì bảo dưỡng, xử lý sự cố trụ sạc cho xe điện

Khảo sát, triển khai lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng bộ sạc tại nhà khách hàng

Tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm

Ký kết biên bản nghiệm thu và các biên bản liên quan với khách hàng

Báo cáo tiến độ và chất lượng công việc sau khi thực hiện

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Điện, Điện tử viễn thông, Cơ khí

Có kiến thức trong lĩnh vực viễn thông, điện, thi công, Cơ khí (Được đào tạo)

Sử dụng được Microsoft office (PowerPoint, Word, Excel)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có thể đi triển khai lắp đặt, bảo trì các công trình ngoại tỉnh

Chịu được áp lực công việc

Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm; Chủ động, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH eCharging Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Được thưởng triển khai dự án theo chính sách của công ty

Ký hợp đồng CTV full time, Sau 6 tháng sẽ ký hợp đồng nhân viên: Lương cứng + BHXH (BHYT) + Thưởng (thưởng kinh doanh + Thưởng dự án) - Đi công tác theo chế độ của công ty

Thưởng: Tết Dương, Tết âm, 30-4 và 1/5, 2/9, Thưởng năm, Thưởng quý, Thưởng tháng (SXKD).

Nghỉ lễ theo quy định của Pháp Luật, Nghỉ phép theo quy định luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH eCharging

