Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thiết kế giải pháp cho toàn bộ hạ tầng Trung tâm dữ liệu.
Lên BOM cho thiết kế Trung tâm dữ liệu.
Thiết kế bản vẽ Trung tâm dữ liệu.
Phụ trách hồ sơ kỹ thuật khi công ty tham gia đấu thầu
Phụ trách lắp đặt triển khai toàn bộ thiết bị công ty kinh doanh
-Thực hiện công việc theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH – CĐ các chuyên ngành điện, điện tử viễn thông, CNTT, điện tự động hóa...
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
Lương: , Theo thỏa thuận + doanh thu (nếu đạt hiệu quả công việc tốt)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHTN...
Lương: , Theo thỏa thuận + doanh thu (nếu đạt hiệu quả công việc tốt)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHTN...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI