Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Thiết kế giải pháp cho toàn bộ hạ tầng Trung tâm dữ liệu.
Lên BOM cho thiết kế Trung tâm dữ liệu.
Thiết kế bản vẽ Trung tâm dữ liệu.
Phụ trách hồ sơ kỹ thuật khi công ty tham gia đấu thầu
Phụ trách lắp đặt triển khai toàn bộ thiết bị công ty kinh doanh
-Thực hiện công việc theo sự phân công của công ty.

Tốt nghiệp ĐH – CĐ các chuyên ngành điện, điện tử viễn thông, CNTT, điện tự động hóa...

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
Lương: , Theo thỏa thuận + doanh thu (nếu đạt hiệu quả công việc tốt)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHTN...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1- Hồ Chí Minh

