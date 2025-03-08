Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế giải pháp cho toàn bộ hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

Lên BOM cho thiết kế Trung tâm dữ liệu.

Thiết kế bản vẽ Trung tâm dữ liệu.

Phụ trách hồ sơ kỹ thuật khi công ty tham gia đấu thầu

Phụ trách lắp đặt triển khai toàn bộ thiết bị công ty kinh doanh

-Thực hiện công việc theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH – CĐ các chuyên ngành điện, điện tử viễn thông, CNTT, điện tự động hóa...

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

Lương: , Theo thỏa thuận + doanh thu (nếu đạt hiệu quả công việc tốt)

Được đóng đầy đủ BHXH, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải

