Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện lập phương án thiết kế trình chủ đầu tư phê duyệt.

Khảo sát, đô đạc hiện trường. Bóc tách khối lượng phục vụ công tác chào giá thầu.

Lập kế hoạch nhân sự, vật tư phục vụ thi công tại dự án.

Triển khai shopdrawing và triển khai biện pháp thi công tại dự án.

Lập kế hoạch và phương án thi công, kiểm tra chi tiết bản vẽ thi công trước khi giao xuống nhà thầu.

Giám sát theo dõi hoạt động thi công của nhà thầu hàng ngày tại dự án.

Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo nhà thầu tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng trong quá trình thi công, đảm bảo thực hiện thi công đúng tiến độ được giao.

Trực tiếp làm việc với nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư…xử lý các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, đúng quy định và hiệu quả.

Kịp thời phát hiện và tạm hoãn thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau khi thi công.

Quản lý nhập, xuất vật tư tại công trình. Kiểm tra và thu gom vật tư cuối ngày.

Thực hiện các thủ tục nghiệm thu và bàn giao khối lượng với nhà thầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp kỹ sư các trường cao đẳng, đại học ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Khả năng đọc hiểu bản vẽ; Khả năng xây dựng và đọc hiểu dự toán.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế CAD, SAP, ETAB, SKETCHUP.

Trung thực, chịu khó, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt theo các dự án

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hỗ trợ theo dự án;

- Được hỗ trợ ăn ca;

- Được cấp đầy đủ các dụng cụ đáp ứng yêu cầu công việc;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;

- Được review lương theo quy định chung của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin