Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Smart City, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin, xử lý và báo cáo kết quả các yêu cầu kỹ thuật phát sinh trong ca trực.

- Thực hiện việc bật tắt và theo dõi hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc hàng ngày

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật theo chế độ định kỳ của Phòng kỹ thuật theo phân công ca của Tổ trưởng

- Ghi chép các thông số vận hành, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống

- Giám sát các nhà thầu thi công sửa chữa trong bệnh viện

- Thực hiện tốt công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố không để khách hàng phàn nàn về chất lượng phục vụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh, Môi trường, Cấp thoát nước, Xây dựng,..

- Hiểu biết về hệ thống kỹ thuật tòa nhà, thực hiện tốt công tác vận hành/bảo dưỡng và phòng ngừa rủi ro về hệ thống kỹ thuật.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Kỹ thuật vận hành/bảo trì tại các toà nhà (ưu tiên), khách sạn,... hoặc tương đương.

- Tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.