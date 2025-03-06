Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CINVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TRẠI XA - SƠN ĐỒNG - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Làm việc tại văn phòng ,

- Triển khai,bóc tách bản vẽ 2D

- Vẽ bản vẽ chi tiết 2D về kim loại tấm để đưa ra sản xuất

- Tính khối lượng vật tư sản phẩm

Thời gian thử việc : 1 tháng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết vẽ autocad, soliword

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật cơ khí ( kim loại tấm, băng tải)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CINVICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-15 triệu/ tháng tùy năng lực

- Tăng lương 1 năm 1 lần, các cơ chế teambuilding đầy đủ/ năm

- Hưởng đầy đủ lương tháng 13

- BHXH,BHYT theo luật lao động

- Hưởng các quyền lợi về phụ cấp đi lại, tiền ăn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CINVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin