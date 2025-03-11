Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
- Hà Nội: Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Điều chỉnh nhiệt độ, độ gió hệ thống điều hòa nội bộ để đảm bảo điều kiện môi trường phù hợp.
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tránh sự cố và đảm bảo vận hành liên tục.
Kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước, đường dẫn nước để phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn.
Theo dõi việc bảo trì, bảo hành và thay thế thiết bị nước khi cần thiết.
Giám sát thi công các hệ thống điện, biển bảng, đèn chiếu sáng, hệ thống tường, nước... khi cần
Đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt trong các tình huống mất điện để bảo vệ thiết bị và hóa chất.
Điều phối, sắp xếp và giám sát các vấn đề liên quan đến bảo trì nội thất (cửa, tủ, bàn, ghế...).
Chủ động tìm kiếm và thay thế thiết bị nội thất bị hỏng để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên làm kỹ thuật tòa nhà, sửa chữa điện lạnh, hoặc các công việc về xây dựng,...
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Bệnh viện/ Phòng khám
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giám sát và điều phối công việc hiệu quả.
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết ttheo tình hình kinh doanh của Công ty
Được Công ty mua bảo hiểm sức khỏe PTI
Được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI