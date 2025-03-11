Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Điều chỉnh nhiệt độ, độ gió hệ thống điều hòa nội bộ để đảm bảo điều kiện môi trường phù hợp.

Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tránh sự cố và đảm bảo vận hành liên tục.

Kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước, đường dẫn nước để phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn.

Theo dõi việc bảo trì, bảo hành và thay thế thiết bị nước khi cần thiết.

Giám sát thi công các hệ thống điện, biển bảng, đèn chiếu sáng, hệ thống tường, nước... khi cần

Đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt trong các tình huống mất điện để bảo vệ thiết bị và hóa chất.

Điều phối, sắp xếp và giám sát các vấn đề liên quan đến bảo trì nội thất (cửa, tủ, bàn, ghế...).

Chủ động tìm kiếm và thay thế thiết bị nội thất bị hỏng để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành điện, điện lạnh, quản lý tòa nhà...

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên làm kỹ thuật tòa nhà, sửa chữa điện lạnh, hoặc các công việc về xây dựng,...

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Bệnh viện/ Phòng khám

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giám sát và điều phối công việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc

Phụ cấp ăn trưa

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn

Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết ttheo tình hình kinh doanh của Công ty

Được Công ty mua bảo hiểm sức khỏe PTI

Được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

