Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 215 Đường Nguyễn xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Nam Từ Liêm

- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng sau mua hàng.

- Tư vấn hướng dẫn sử dụng, Hỗ trợ sự cố online các sản phẩm công ty phân phối qua điện thoại, email, chat, remote control.

- Xác định tình trạng, nguyên nhân lỗi,... khi tiếp nhận thiết bị của khách hàng gửi bảo hành.

- Điều phối, kiểm tra các lỗi cơ bản với hãng qua ticket, mail, chat.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý bộ phận.

- Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến mạng máy tính , hệ thống mạng , điện tử viễn thông

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống network , ưu tiên có các chứng chỉ liên quan về mạng máy tính

- Làm việc nhóm tốt

- Bắt buộc giới tính Nam.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

- Thưởng nóng các ngày lễ

- Thời gian làm việc từ T2 - sáng T7

