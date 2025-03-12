Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, thay thế các trang thiết bị, hệ thống máy móc trong khu vực Siêu thị phụ trách
Phối hợp với các đối tác bên ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo các máy móc thiết bị trong Siêu thị vận hành tốt.
Cải thiện, nâng cấp các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu hoạt động của Siêu thị
Xử lý các sự cố về liên quan đến kỹ thuật và điện
Theo dõi công tác về ATLĐ- VSLĐ, PCCC tại siêu thị.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Làm việc theo ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + thưởng tháng 13, thưởng thi đua
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Giám sát
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BH Sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho CBNV Masan
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng thành tích năm, thưởng các chương trình thi đua tháng, Team building năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
