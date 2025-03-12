Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, thay thế các trang thiết bị, hệ thống máy móc trong khu vực Siêu thị phụ trách
Phối hợp với các đối tác bên ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo các máy móc thiết bị trong Siêu thị vận hành tốt.
Cải thiện, nâng cấp các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu hoạt động của Siêu thị
Xử lý các sự cố về liên quan đến kỹ thuật và điện
Theo dõi công tác về ATLĐ- VSLĐ, PCCC tại siêu thị.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Làm việc theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + thưởng tháng 13, thưởng thi đua
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Giám sát
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BH Sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho CBNV Masan
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng thành tích năm, thưởng các chương trình thi đua tháng, Team building năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job334226
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CITY HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CITY HOUSE VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH 3D MASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH 3D MASTER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm