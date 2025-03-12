Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, thay thế các trang thiết bị, hệ thống máy móc trong khu vực Siêu thị phụ trách

Phối hợp với các đối tác bên ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo các máy móc thiết bị trong Siêu thị vận hành tốt.

Cải thiện, nâng cấp các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu hoạt động của Siêu thị

Xử lý các sự cố về liên quan đến kỹ thuật và điện

Theo dõi công tác về ATLĐ- VSLĐ, PCCC tại siêu thị.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Làm việc theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + thưởng tháng 13, thưởng thi đua

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Giám sát

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BH Sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho CBNV Masan

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng thành tích năm, thưởng các chương trình thi đua tháng, Team building năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin