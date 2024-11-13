Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Yên Bái:

- Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái., Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có. Tối ưu các sản phẩm, ổn định chất lượng, tăng công suất, sản lượng, tối ưu chi phí;
- Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định kiểm tra sản phẩm;
- Tìm kiếm nguyên vật liệu mới thay thế đảm bảo tính hiệu quả
- Giải quyết các vấn đề phát sinh kỹ thuật trong quá trình sản xuất;
- Hổ trợ phòng kinh doanh để tư vấn giải pháp/ tiêu chuẩn kỹ thuật/ chất lượng sản phẩm;
- Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện kỹ thuật;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên;
- Cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành hóa hoặc chuyên ngành kỹ thuật máy móc, cơ khí, điện có kinh nghiệm làm QC hoặc R&D ở các nhà máy nhựa, gỗ, taical...;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, triển khai công việc theo kế hoạch, tư duy linh hoạt;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số thiết bị trong phòng Lab;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 – 15 triệu/ tháng (tùy năng lực);
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ…;
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;
- Được review lương theo quy định chung của Công ty;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60 khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

