Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Yên Bái: - Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái., Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có. Tối ưu các sản phẩm, ổn định chất lượng, tăng công suất, sản lượng, tối ưu chi phí;

- Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định kiểm tra sản phẩm;

- Tìm kiếm nguyên vật liệu mới thay thế đảm bảo tính hiệu quả

- Giải quyết các vấn đề phát sinh kỹ thuật trong quá trình sản xuất;

- Hổ trợ phòng kinh doanh để tư vấn giải pháp/ tiêu chuẩn kỹ thuật/ chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện kỹ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên;

- Cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành hóa hoặc chuyên ngành kỹ thuật máy móc, cơ khí, điện có kinh nghiệm làm QC hoặc R&D ở các nhà máy nhựa, gỗ, taical...;

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, triển khai công việc theo kế hoạch, tư duy linh hoạt;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số thiết bị trong phòng Lab;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 – 15 triệu/ tháng (tùy năng lực);

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ…;

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;

- Được review lương theo quy định chung của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin