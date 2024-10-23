Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Bổ kỹ thuật các công trình được phân công. Bổ file chạy máy CNC. Tham gia cùng Phòng Kinh doanh-dự toán làm việc với khách hàng, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế về dự án khi có yêu cầu. Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp với thiết kế 3D đã được phê duyệt. Triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D chi tiết để đưa vào sản xuất và thi công. Cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu thực tế dự án (nếu có). Báo cáo và đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh. Kiểm tra, hiệu chỉnh bản vẽ đã có/Lập bản vẽ thiết kế mới. Lập hồ sơ, bản vẽ hoàn công. Hỗ trợ, phối hợp cùng QLDA/giám sát công trình theo dõi tiến độ thi công của dự án. Phối hợp cùng bộ phận thi công cập nhật các vấn đề xảy ra trong quá trình thi công, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thi công dự án. Báo cáo tiến độ công việc và các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp/BGĐ. Phối hợp cùng các bộ phận đi nghiệm thu công trình khi dự án hoàn thành. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/phó phòng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, Nội thất, Kiến trúc, Mỹ thuật... và các ngành nghề có liên quan Am hiểu thiết kế, lập bản vẽ sản xuất thi công. Hiểu biết về vật liệu nội thất, đặc biệt là vật liệu gỗ. Sử dụng thành thạo các phần mềm Auto CAD, sketchup,....và các phần mềm liên quan. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc. Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ trong công việc. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc. Kỹ năng kiểm tra, phân tích thông tin, tổng hợp số liệu; Sẵn sàng làm ngoài giờ khi có dự án gấp. Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, thích nghi với công việc tốt và có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 8.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng (tùy theo năng lực bản thân, không giới hạn thời gian và mức tăng). Phụ cấp ăn trưa: từ 25.000 – 40.000đ/ngày (theo quy định của Công ty) Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn. Hưởng các chế độ phúc lợi Công ty: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ (2/9, 30/4-1/5, Tết dương lịch), 8/3, 20/10, 1/6, Trung thu, thăm hỏi khi ốm đau... Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty; Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại; Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất Tuyết Vy

