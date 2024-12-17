Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Thang Máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 4 - 12 Triệu

Mức lương 4 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 775 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 4 - 12 Triệu

Bảo dưỡng định kỳ: Kiểm tra, bôi trơn và thay thế các bộ phận của thang máy theo lịch trình bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Sửa chữa: Điều tra và khắc phục sự cố kỹ thuật, thay thế linh kiện hỏng hóc và thực hiện các biện pháp sửa chữa cần thiết để tái khởi động thang máy.

Kiểm tra an toàn: Thực hiện kiểm định an toàn định kỳ theo chuẩn quy định, đảm bảo thang máy hoạt động đúng quy định và an toàn cho người sử dụng.

Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện công nghiệp, tự động hoá.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, tương tác với khách hàng và đồng nghiệp để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, tuân thủ lịch trình bảo dưỡng và sửa chữa được giao.

Đáp ứng sức khoẻ với cường độ làm việc cao của công ty

Chấp hành nội quy công ty đề ra.

Tại Công ty CP Thang Máy Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

Lương cơ bản theo vị trí công việc + lương doanh số

Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được đào tạo chuyên ngành về lắp đặt, sửa chữa và vận hành thang máy

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dựa trên kỹ năng và hiệu suất làm việc của người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thang Máy Miền Trung

