Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Đông Sơn Vina làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Công trường Nam Ngạn Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Ngạn - TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện việc lập và xác nhận hồ sơ chất lượng công trình hàng ngày, hàng tháng đảm bảo phù hợp giữa yêu cầu thiết kế với thực tế tại dự án thi công.

Lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi so với hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Lập hồ sơ hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án.

Lập hồ sơ dự toán và thanh toán khối lượng phát sinh của công trình, điều chỉnh giá công trình khi chế độ chính sách thay đổi.

Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan theo tiến độ và chất lượng của công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chính quy các ngành khối kỹ thuật công trình Giao Thông, Xây Dựng, Thủy Lợi...

Ưu tiên các ứng viên có thêm bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và các chứng chỉ liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiếu 2 năm,

Thành thạo Shop drawing, Autocad, project, tin học văn phòng (Word, excel), dự toán và các phầm mềm trong ngành xây dựng

Tại Công ty cổ phần Đông Sơn Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Phụ cấp: theo quy định của công ty về vị trí làm việc

Được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, bổ sung văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu công việc.

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Tham gia tổ chức công đoàn: Du lịch hàng năm, thăm hỏi cá nhân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đông Sơn Vina

