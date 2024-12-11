Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Đông Sơn Vina làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Đông Sơn Vina
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần Đông Sơn Vina

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Công trường Nam Ngạn Đường Trần Hưng Đạo

- Phường Nam Ngạn

- TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện việc lập và xác nhận hồ sơ chất lượng công trình hàng ngày, hàng tháng đảm bảo phù hợp giữa yêu cầu thiết kế với thực tế tại dự án thi công.
Lập hồ sơ khối lượng các hạng mục phát sinh, thay đổi so với hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt.
Lập hồ sơ hồ sơ thanh toán, quyết toán dự án.
Lập hồ sơ dự toán và thanh toán khối lượng phát sinh của công trình, điều chỉnh giá công trình khi chế độ chính sách thay đổi.
Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan theo tiến độ và chất lượng của công trình.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy các ngành khối kỹ thuật công trình Giao Thông, Xây Dựng, Thủy Lợi...
Ưu tiên các ứng viên có thêm bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và các chứng chỉ liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiếu 2 năm,
Thành thạo Shop drawing, Autocad, project, tin học văn phòng (Word, excel), dự toán và các phầm mềm trong ngành xây dựng

Tại Công ty cổ phần Đông Sơn Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Phụ cấp: theo quy định của công ty về vị trí làm việc
Được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, bổ sung văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu công việc.
Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Tham gia tổ chức công đoàn: Du lịch hàng năm, thăm hỏi cá nhân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đông Sơn Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đông Sơn Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1276 Đường Quang Trung - Phố Thịnh Hùng - Phường Quảng Thịnh - Thành phố Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

