Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY NOVAR làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 102 Nguyễn Phong Sắc, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tham gia lắp ráp, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc, hệ thống cơ khí, tự động hóa trong nhà máy.

Thực hiện các công việc bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc theo kế hoạch.

Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi hỏng hóc của thiết bị, máy móc.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất, vận hành, bảo trì.

Tham gia các dự án cải tiến, nâng cấp thiết bị, máy móc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện tử, Cơ khí, Thiết kế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện tử, tự động hóa.

Nắm vững các kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị sửa chữa, bảo dưỡng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY NOVAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY NOVAR

