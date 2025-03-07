Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Ride Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57A Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lắp ráp và sửa chữa xe đạp cho khách hàng tại shop và theo yêu cầu của quản lý

Trao đổi và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng tại cửa hàng

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận & tỉ mỉ.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Được đào tạo khi nhận việc

ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Địa điểm: 57A Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Từ 10:00 - 20:00 từ thứ 2 - Chủ nhật. Nghỉ vào mỗi thứ 4 hàng tuần.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Độ tuổi: từ 20 - 26 tuổi

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn

Trung thực

Sẽ được đào tạo và hướng dẫn thêm khi tiếp nhận công việc.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Đam mê thể thao là một điểm cộng

Tại Công ty TNHH Ride Plus Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Thưởng doanh số, KPI, hoa hồng dịch vụ

Lương tháng 13.

Được mua sản phẩm của công ty với mức giá ưu đãi.

Được đào tạo và tiếp cận với các công nghệ mới nhất trên thế giới

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ride Plus

