Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Ride Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Ride Plus
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 57A Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lắp ráp và sửa chữa xe đạp cho khách hàng tại shop và theo yêu cầu của quản lý
Trao đổi và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng tại cửa hàng
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận & tỉ mỉ.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Được đào tạo khi nhận việc
ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Địa điểm: 57A Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Từ 10:00 - 20:00 từ thứ 2 - Chủ nhật. Nghỉ vào mỗi thứ 4 hàng tuần.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Độ tuổi: từ 20 - 26 tuổi
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn
Trung thực
Sẽ được đào tạo và hướng dẫn thêm khi tiếp nhận công việc.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế
Đam mê thể thao là một điểm cộng
Tại Công ty TNHH Ride Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Thưởng doanh số, KPI, hoa hồng dịch vụ
Lương tháng 13.
Được mua sản phẩm của công ty với mức giá ưu đãi.
Được đào tạo và tiếp cận với các công nghệ mới nhất trên thế giới
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ride Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
