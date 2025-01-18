Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 - 3tr/ bé • Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận sản phẩm tiến hành xử lý cài đặt, sửa chữa theo yêu cầu của KH

• Tư vấn các giải pháp xử lý cho KH về sản phẩm

• Thu thập, xử lý các thông tin sửa chữa hoặc mua bán sản phẩm của KH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn sửa chữa máy tính Laptop (Cài đặt hoặc điện tử).

• Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn và có sự cầu thị trong công việc

• Tuân thủ tuyệt đối các quy trinh xử lý công việc

• Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Đã bao cơm 2 buổi, đi xử lý công việc bằng xe Cty.

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

