Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SMYOU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1
- 3tr/ bé • Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp nhận sản phẩm tiến hành xử lý cài đặt, sửa chữa theo yêu cầu của KH
• Tư vấn các giải pháp xử lý cho KH về sản phẩm
• Thu thập, xử lý các thông tin sửa chữa hoặc mua bán sản phẩm của KH.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn sửa chữa máy tính Laptop (Cài đặt hoặc điện tử).
• Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn và có sự cầu thị trong công việc
• Tuân thủ tuyệt đối các quy trinh xử lý công việc
• Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Đã bao cơm 2 buổi, đi xử lý công việc bằng xe Cty.
Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
