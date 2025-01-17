Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÊ VỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117/1 Quốc Lộ 1, KP5, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÊ VỸ

Trụ sở chính công ty : 117/1 Quốc Lộ 1, KP5. P An Phú Đông, Quận 12

1. Thực hiện việc tư vấn

• Đi khảo sát thực trạng lò, thiết bị để có số liệu đánh giá và tư vấn cho khách hàng

• Chịu trách nhiệm tư vấn kỹ thuật tới khách hàng.

• Thiết kế, lựa chọn vật liệu cho phù hợp.

• Bóc tách bản vẻ/ số lượng.

2. Thực hiện việc triển khai dự án.

• Lên bản vẽ chi tiết phục vụ công tác thi công.

• Giám sát chất lượng, báo cáo tiến độ thực hiện tại công trường.

3. Quản lý An Toàn - HSE.

• Chịu trách nhiệm kiểm soát ATLD – BHLD.

• Kiểm soát, nhắc nhở công nhân thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường nơi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính, độ tuổi: > 20 tuổi, Nam giới

2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng kỹ thuật các chuyên ngành hóa chất, nhiệt, cơ khí, điện

3. Kinh nghiệm: Không yêu cầu, tuy nhiên có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

4. Trình độ tin học/ngoại ngữ: Không yêu cầu, tuy nhiên biết 1 ngoại ngữ là 1 lợi thế lớn

5. Kỹ năng chuyên môn: - Máy tính: thông thạo các phần mềm office (word, excel) là điều kiện bắt buộc.

- Biết sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật autocad là điều kiện bắt buộc.

- Biết sử dụng các phần mềm sau là một lợi thế: vẽ 3D, tính toán truyền nhiệt,...

6. Kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt là một lợi thế. Sẽ kiểm tra đánh giá khi phỏng vấn.

7. Thái độ: Cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÊ VỸ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng, thu nhập + Mức lương tối thiểu 8 triệu/tháng, có thể cao hơn tùy trường hợp, sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.

+ Thưởng: thưởng tháng lương thứ 13 (cố định), ngoài ra còn được thưởng tùy theo hoạt động kinh doanh trong năm.

2. Phúc lợi + Được đóng BHXH theo luật lao động.

+ Được nghỉ các ngày lễ tết theo luật lao động.

+ Đi công tác được thanh toán tiền tàu xe, vé máy bay, nhà nghỉ/khách sạn, tiền ăn và phụ cấp công trường.

+ Được đi nghỉ mát cùng công ty 1 lần/năm.

3. Phát triển bản thân + Được đào tạo kiến thức chuyên môn để phục vụ công việc

+ Được đào tạo các khóa phát triển kỹ năng mềm

4. Cơ hội thăng tiến + Có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc,... vì công ty đang mở rộng và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÊ VỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin