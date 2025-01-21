Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HULO CARE
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu thiết bị mới. Soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành, vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị
Đưa ra nguyên nhân/biện pháp khắc phục sự số thiết bị với cấp trên
Vận hành hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, xử lý nước thải, PCCC ...
Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì hàng năm
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy
Hướng dẫn nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng quy định
Báo cáo hàng tháng/ năm theo yêu cầu
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điện lạnh ....và các ngành liên quan.
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty về GMP
Tuổi từ 25-38 tuổi
Năng động, cẩn thận, biết lập kế hoạch, báo cáo
Hiểu biết về thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện, nước, điện lạnh, PCCC ...

Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng
Được đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc
Sinh nhật, liên hoan, nghỉ lễ tết theo quy định, lương tháng 13, thưởng ....
Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HULO CARE

CÔNG TY TNHH HULO CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

