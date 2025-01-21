Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu thiết bị mới. Soạn thảo các SOP hướng dẫn vận hành, vệ sinh, bảo trì, kiểm định thiết bị
Đưa ra nguyên nhân/biện pháp khắc phục sự số thiết bị với cấp trên
Vận hành hệ thống bổ trợ tại nhà máy: RO, khí nén, HVAC, xử lý nước thải, PCCC ...
Lập dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì hàng năm
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị nhà máy
Hướng dẫn nhân viên vận hành máy, sử dụng thiết bị theo đúng quy định
Báo cáo hàng tháng/ năm theo yêu cầu
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty về GMP
Tuổi từ 25-38 tuổi
Năng động, cẩn thận, biết lập kế hoạch, báo cáo
Hiểu biết về thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện, nước, điện lạnh, PCCC ...
Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc
Sinh nhật, liên hoan, nghỉ lễ tết theo quy định, lương tháng 13, thưởng ....
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
