Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 177 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tiếp nhận bảo hành các sản phẩm gia dụng của Xiaomi Việt Nam: Robot hút bụi, Quạt, Máy lọc không khí ...
Chuẩn đoán lỗi và trực tiếp sửa chữa sản phẩm: nguồn, trở, tụ.
Thống kê kiểm soát linh kiện, theo dõi và đánh giá tỷ lệ hàng lỗi của trung tâm bảo hành
Đăng ký nghỉ 1 ngày/ tuần

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Chuyên môn: Điện - Điện Tử, IT phần cứng các ngành Kỹ thuật có liên quan
Hiểu biết về mạch điện tử, biết hàn, khò thay thế linh kiện bo mạch

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển toàn diện
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nhiều phúc lợi, nghỉ phép năm
Thưởng cuối năm hấp dẫn
Nhiều hoạt động gắn kết đội ngũ, liên hoan
Du lịch hàng năm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 31L Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

