Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM
- Phú Thọ: KCN Phú Hà, Tx Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cải tiến sản phẩm, tối ưu quy trình sản xuất
Phân tích lỗi và cải tiến: Phân tích lỗi trong quá trình sản xuất, đề xuất các biện pháp ngăn chặn tránh lặp lại
Xây dựng cập nhật hệ thống tài liệu phục vụ sản xuất: BOM, tiêu chuẩn kỹ thuât, bản vẽ, danh mục CCDC đào tạo hướng dẫn sản xuất, control plan, PFMEA.
Thực hiện công việc khác quản lí phân công
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ Thuật
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ
Kỹ năng: báo cáo, quản lý dự án, giải quyết vấn đề, thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá
Tại CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
