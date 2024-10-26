Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: KCN Phú Hà, Tx Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cải tiến sản phẩm, tối ưu quy trình sản xuất Phân tích lỗi và cải tiến: Phân tích lỗi trong quá trình sản xuất, đề xuất các biện pháp ngăn chặn tránh lặp lại Xây dựng cập nhật hệ thống tài liệu phục vụ sản xuất: BOM, tiêu chuẩn kỹ thuât, bản vẽ, danh mục CCDC đào tạo hướng dẫn sản xuất, control plan, PFMEA. Thực hiện công việc khác quản lí phân công

Cải tiến sản phẩm, tối ưu quy trình sản xuất

Phân tích lỗi và cải tiến: Phân tích lỗi trong quá trình sản xuất, đề xuất các biện pháp ngăn chặn tránh lặp lại

Xây dựng cập nhật hệ thống tài liệu phục vụ sản xuất: BOM, tiêu chuẩn kỹ thuât, bản vẽ, danh mục CCDC đào tạo hướng dẫn sản xuất, control plan, PFMEA.

Thực hiện công việc khác quản lí phân công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ Thuật Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Kỹ năng: báo cáo, quản lý dự án, giải quyết vấn đề, thành thạo tin học văn phòng Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ Thuật

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ

Kỹ năng: báo cáo, quản lý dự án, giải quyết vấn đề, thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh khá

Tại CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SJG ASENTEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin