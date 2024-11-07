Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí

Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt trong ca.

Bảo trì xe điện,các thiết bị liên quan.

Nhận thông báo từ bên bộ phận sản xuất về các hư hỏng, sửa chữa các hư hỏng nhỏ trong ca sản xuất.

Thực hiện các công việc trong ca.

Thực hiện các công việc theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa.

Báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị máy móc cho giám sát.

Đầu ca: Nhận bàn giao công việc từ ca trước.

Cuối ca: Bàn giao công việc cho ca sau.

Giám sát các thiết bị hoạt động trong ca.

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục toàn bộ sự cố cơ khí theo kế hoạch của bộ phận vận hành.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ điện tử,.....

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và năng động.

Có tính chủ động và tự giác cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...);

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Có KTX ở lại cho NLĐ;

Phụ cấp cơm trưa.

