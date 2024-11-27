Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số C15A, C16,C17, Đường Số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai và giám sát các hạng mục thi công tại công trình

Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, vật tư phục vụ cho công tác thi công.

Khảo sát mặt bằng tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/Máy điều hòa/HVAC

Biết vẽ 2D và 3D

Thành thạo các phần mềm Autocad, Solidworks, Microsoft Office

Đi công tác khi công ty yêu cầu

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

Điều chỉnh lương hàng năm tùy tình hình công ty

Phụ cấp nếu đi công tác

Lương tháng 13

Nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin