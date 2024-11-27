Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô số C15A, C16,C17, Đường Số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai và giám sát các hạng mục thi công tại công trình
Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, vật tư phục vụ cho công tác thi công.
Khảo sát mặt bằng tại công trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/Máy điều hòa/HVAC
Biết vẽ 2D và 3D
Thành thạo các phần mềm Autocad, Solidworks, Microsoft Office
Đi công tác khi công ty yêu cầu
Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
Điều chỉnh lương hàng năm tùy tình hình công ty
Phụ cấp nếu đi công tác
Lương tháng 13
Nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KING SUN INDUSTRY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
