Tuyển Nhân viên kỹ thuật PEB Steel Buildings Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Unit 701, Lầu 7, Menas Mall, 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Prepare the Project Information Form and make Proposal Drawing for Quotation/ Chuẩn bị Thông Tin Dự Án (PIF) và thực hiện bản vẽ báo giá (Proposal Drawing).

- Support Designers to make Approval Drawing for Projects/ Hỗ trợ Kỹ Sư kết cấu trong việc thực hiện Bản vẽ phê duyệt (Approval Drawing/ APD) cho các dự án.

- Handle other tasks assigned by Design Manager/ Xử lý các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree in Civil Engineering/Construction or relevant majors/ Tốt nghiệp Đại học ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan khác.

- At least three years of experience in PEB is a plus/ Ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép/ thép tiền chế là một lợi thế.

- Proficient in AutoCAD, MS Office/ Thành thạo AutoCAD, MS Office.

- Hard working, careful & diligent/ Chăm chỉ, cẩn thận và siêng năng.

- Goodwill and self-confidence in work/ Có tinh thần làm việc tốt và tự tin trong công việc.

- Can read and understand technical documents in English/ Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại PEB Steel Buildings Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PEB Steel Buildings Co., Ltd

