Tuyển Nhân viên kỹ thuật PEB Steel Buildings Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại PEB Steel Buildings Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Unit 701, Lầu 7, Menas Mall, 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Prepare the Project Information Form and make Proposal Drawing for Quotation/ Chuẩn bị Thông Tin Dự Án (PIF) và thực hiện bản vẽ báo giá (Proposal Drawing).
- Support Designers to make Approval Drawing for Projects/ Hỗ trợ Kỹ Sư kết cấu trong việc thực hiện Bản vẽ phê duyệt (Approval Drawing/ APD) cho các dự án.
- Handle other tasks assigned by Design Manager/ Xử lý các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Thiết kế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bachelor degree in Civil Engineering/Construction or relevant majors/ Tốt nghiệp Đại học ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan khác.
- At least three years of experience in PEB is a plus/ Ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép/ thép tiền chế là một lợi thế.
- Proficient in AutoCAD, MS Office/ Thành thạo AutoCAD, MS Office.
- Hard working, careful & diligent/ Chăm chỉ, cẩn thận và siêng năng.
- Goodwill and self-confidence in work/ Có tinh thần làm việc tốt và tự tin trong công việc.
- Can read and understand technical documents in English/ Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- At least three years of experience in PEB is a plus/ Ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép/ thép tiền chế là một lợi thế.
- Proficient in AutoCAD, MS Office/ Thành thạo AutoCAD, MS Office.
- Hard working, careful & diligent/ Chăm chỉ, cẩn thận và siêng năng.
- Goodwill and self-confidence in work/ Có tinh thần làm việc tốt và tự tin trong công việc.
- Can read and understand technical documents in English/ Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Tại PEB Steel Buildings Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PEB Steel Buildings Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI