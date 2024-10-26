Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12

- 14 Đình Ngang, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp...
- Tiếp nhận, thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị điện tử, điện lạnh theo yêu cầu các bộ phận.
- Phục vụ việc lắp đặt trang thiết bị điện tử cho tiệc, hội nghị và các sự kiện của khách hàng, khách sạn.
- Kiểm tra, duy trì hoạt động ổn định các kênh truyền hình trong khách sạn.
- Kiểm tra tủ điện các tầng trong khách sạn và xử lý khi có các sự cố xảy ra, kiểm tra đường dẫn điện trong khách sạn
- Kiểm tra thông số kỹ thuật kho cấp đông lạnh bộ phận Bếp.
- Vận hành máy phát điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn (khi có sự cố về điện lưới).
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, điện dân dụng
Công tác quản lý, sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước
- Vận hành máy bơm nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn.
- Tiếp nhận, thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị nước theo yêu cầu các bộ phận.
- Kiểm tra thông số tiêu thụ nước.
- Kiểm tra sự hoạt động, thông số tiêu thụ điện của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cấp thoát nước và hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời
Công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị về đồ mộc, nề, sắt...
-Tiếp nhận, thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đồ mộc, nề và đồ sắt theo yêu cầu các bộ phận.
- Kiểm tra, thực hiện việc sửa chữa tình trạng hư hỏng của trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất liên quan đến mộc, nề trong khách sạn.
- Đề xuất, thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất liên quan đến mộc, nề trong khách sạn.
- Làm việc 6 ngày/tuần; 8 tiếng/ngày

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kĩ thuật khách sạn từ 4 sao, tòa nhà hạng A
- Linh hoạt, trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao
- Sẵn sàng xoay ca linh hoạt hoặc xử lý phát sinh khi cần

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với nguồn vốn ổn định, tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca) Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13 Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn
Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với nguồn vốn ổn định, tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương
Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

