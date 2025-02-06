Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty - số 01 đường Trần Danh Tuyên, P. Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lái xe ô tô của Công ty đi giao hàng tại các điểm, bến bãi tại khu vực Hà Nội theo điều động của cấp quản lý.

- Chăm sóc xe ô tô công ty, kiểm tra xe định kỳ, cho xe đi bảo dưỡng, kiểm định theo quy định.

- Trong thời gian không phải đi giao hàng sẽ được điều động lái xe phục vụ các công việc khác của Ban lãnh đạo công ty theo phân công của cấp quản lý.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 24 đến 40, Có bằng lái xe từ B2 trở lên. Sinh sống khu vực Long Biên, Gia Lâm và lân cận.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên lái xe ô tô. Ưu tiên biết lái thành thạo xe tải, bán tải và xe số tự động (vì thỉnh thoảng sẽ dùng xe số tự động để phục vụ công việc văn phòng khác).

- Nói năng lưu loát, dễ ghe, giao tiếp khéo léo với khách hàng và đồng nghiệp

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy đinh.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty và hỗ trợ tiền ăn trưa khi đi giao hàng qua trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.