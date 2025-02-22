Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 26, đường số 3, KCN Vsip, Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Xe tải 1.5 tấn nhỏ nhẹ
Chờ hàng hóa công ty đến các NPP
Chỉ đi các tuyến đường Vinh - Hưng Nguyên ( không đi tỉnh, không đi xa)
Hỗ trợ kho một số công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng B2 trở lên
Cẩn thận, tỉ mỉ
Linh động có thể thay đổi
Cẩn thận, tỉ mỉ
Linh động có thể thay đổi
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI