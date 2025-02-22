Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 26, đường số 3, KCN Vsip, Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Xe tải 1.5 tấn nhỏ nhẹ
Chờ hàng hóa công ty đến các NPP
Chỉ đi các tuyến đường Vinh - Hưng Nguyên ( không đi tỉnh, không đi xa)
Hỗ trợ kho một số công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng B2 trở lên
Cẩn thận, tỉ mỉ
Linh động có thể thay đổi

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 26, đường số 3, khu công nghiệp vsip, hưng tây, hưng nguyên,nghệ an

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

