Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 26, đường số 3, KCN Vsip, Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Xe tải 1.5 tấn nhỏ nhẹ

Chờ hàng hóa công ty đến các NPP

Chỉ đi các tuyến đường Vinh - Hưng Nguyên ( không đi tỉnh, không đi xa)

Hỗ trợ kho một số công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng B2 trở lên

Cẩn thận, tỉ mỉ

Linh động có thể thay đổi

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm 1.6

