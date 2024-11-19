Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Hàm Thuận Nam

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quy trình check-in

Tư vấn, bán dịch vụ cho khách

Phục vụ khách trong thời gian lưu trú

Thực hiện quy trình check-out

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ưu tiên nữ cao từ 1m58, nam cao từ 1m70

Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm

Chịu được áp lực công việc cao, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.

Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

