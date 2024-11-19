Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Thuận: Hàm Thuận Nam
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quy trình check-in
Tư vấn, bán dịch vụ cho khách
Phục vụ khách trong thời gian lưu trú
Thực hiện quy trình check-out
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên nữ cao từ 1m58, nam cao từ 1m70
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm
Chịu được áp lực công việc cao, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
