Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Saigon Apartment Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty CP Saigon Apartment Management
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty CP Saigon Apartment Management

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, đối tác.
Ghi chép đầy đủ thông tin cuộc gọi, yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Chuyển tiếp cuộc gọi đến các bộ phận liên quan nếu cần thiết.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lễ tân/ tiếp khách.

Tại Công ty CP Saigon Apartment Management Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Saigon Apartment Management

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Saigon Apartment Management

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Đường D1A, KDC Nam Long, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

