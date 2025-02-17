Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Mức lương 1,000 - 2,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thanh Hoa, Vietnam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

- Tìm kiếm và phát triển danh mục khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc các loại hình dịch vụ của ngân hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng sau giải ngân; kiểm soát sau vay và xử lý nợ

- Thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vốn để đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng. Thẩm định dựa trên các tiêu chuẩn như uy tín, khả năng tài chính, tình hình kinh doanh, khả năng trả nợ gốc và lãi vay, tài sản đảm bảo nợ vay,....

- Kiểm tra sử dụng vốn vay theo quy định của ngân hàng và theo dõi việc trả nợ gốc cùng lãi vay theo hợp đồng của khách hàng.

- Thường xuyên gặp mặt khách hàng để tư vấn, chăm sóc và giới thiệu các sản phẩm của ngân hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc các vị trí khác trong ngân hàng

- Có kiến thức chuyên môn về tín dụng và kinh tế tổng hợp.

- Có kỹ năng giao tiếp và tư vấn bán hàng tốt, kĩ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin