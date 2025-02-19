Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Lô 524 Đại lộ Hùng Vương, P Đông Hải, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing online/ offline;
Phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các kênh truyền thông: website, fanpage, youtube, tiktok, zalo, email marketing… và các mạng xã hội khác
Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện, chiến dịch chăm sóc khách hàng trong và ngoài đại lý.
Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành PR/ Marketing, Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tuổi từ 22 - 30, yêu thích Kinh doanh, marketing
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng lập kế hoạch công việc
Kỹ năng tin học văn phòng khá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội thể hiện bản thân, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Mức thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, không giới hạn
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn phục vụ công việc
Đầy đủ chế độ theo Luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
