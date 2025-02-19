Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 524 Đại lộ Hùng Vương, P Đông Hải, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing online/ offline;

Phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các kênh truyền thông: website, fanpage, youtube, tiktok, zalo, email marketing… và các mạng xã hội khác

Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện, chiến dịch chăm sóc khách hàng trong và ngoài đại lý.

Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành PR/ Marketing, Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tuổi từ 22 - 30, yêu thích Kinh doanh, marketing

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng lập kế hoạch công việc

Kỹ năng tin học văn phòng khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Nhiều cơ hội thể hiện bản thân, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Mức thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, không giới hạn

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn phục vụ công việc

Đầy đủ chế độ theo Luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA

