Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phối hợp Giám đốc Marketing xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing tổng thể cho dự án Bất động sản.

Nghiên cứu, lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ, hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể.

Phối hợp lên ý tưởng, lập kế hoạch triển khai cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện (Lễ mở bán, ra mắt/giới thiệu, kickoff, ..)

Triển khai thực hiện các hạng mục ấn phẩm cho dự án (phối hợp sản xuất clip, salekits,...)

Thực hiện và theo dõi các chiến dịch Marketing theo kế hoạch được duyệt tại chi nhánh phụ trách.

Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Tổng hợp báo cáo kết quả hiệu quả theo kỳ, theo chiến dịch.

Phối hợp công tác chặt chẽ cùng Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Marketing, sâu sát, thực tế đối với hoạt động của các Chi nhánh, đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 26- 35tuổi, tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên.

Tối thiểu 02năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Gửi CV kèm hồ sơ năng lực các dự án đã hoàn thành.

Viết tốt, ngắn gọn súc tích, có thểsáng tạo nội dung bằngtiếng Anhlà 1 lợi thế

Biết sử dụng các công nghệ AI như là công cụ để hỗ trợ công việc.

Khả năng đọc hiểu và cảm nhận dự án Bất động sản.

Sử dụng các công cụ Canva/PTS ở mức độ cơ bản.

Có kiến thức cơ bản về SEO, sử dụng Wordpress CSM để quản lý nội dung là một lợi thế.

Có kiến thức cơ bản, hiểu về các công cụ đo lường các chỉ số trên Fanpage, Website.

Chủ động cập nhật xu hướng, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.

Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 - 14.000.000đ/tháng

Đồng nghiệp: Thân thiện, văn hóa trẻ, vui và hòa đồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng

Duy trì và phát triển nét văn hóa “Làm hết sức, chơi hết mình”

Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm. Con CBNV được tặng quà ngày 1/6, trung thu, Tết.

Được tham gia du lịch trong nước và du lịch nước ngoài

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân.

