Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH MTV Thiên Y làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y
- Thanh Hóa:
- 69 Minh Khai, Phường Lam Sơn, Tp.Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể.
- Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...
- Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.
- Quản lý chiến dịch Marketing thông qua nhiều phương tiện khác nhau như email, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM, Google Business, v.v...
- Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.
- Phân tích các số liệu, chỉ số để rút kinh nghiệm và triển khai các chiến dịch mới trong tương lai.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, Đại học
- Biết sử dụng máy tính cơ bản
- Có laptop, phương tiện đi lại
- Yêu thích marketing , website, facebook
Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y Thì Được Hưởng Những Gì
