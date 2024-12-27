Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH MTV Thiên Y làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể.

- Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...

- Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.

- Quản lý chiến dịch Marketing thông qua nhiều phương tiện khác nhau như email, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM, Google Business, v.v...

- Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.

- Phân tích các số liệu, chỉ số để rút kinh nghiệm và triển khai các chiến dịch mới trong tương lai.