Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH MTV Thiên Y làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thiên Y
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- 69 Minh Khai, Phường Lam Sơn, Tp.Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể.
- Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...
- Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.
- Quản lý chiến dịch Marketing thông qua nhiều phương tiện khác nhau như email, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM, Google Business, v.v...
- Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.
- Phân tích các số liệu, chỉ số để rút kinh nghiệm và triển khai các chiến dịch mới trong tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo khi vào làm)
- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, Đại học
- Biết sử dụng máy tính cơ bản
- Có laptop, phương tiện đi lại
- Yêu thích marketing , website, facebook

Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Công Ty TNHH MTV Thiên Y

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 48 minh khai, thành phố thanh hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

