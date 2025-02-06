Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa Nam Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch marketing
Xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing theo chiến lược kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định khách hàng mục tiêu.
Đề xuất các chiến lược quảng bá nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
Quản lý nội dung và truyền thông
Tạo nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông (bài viết, hình ảnh, video) trên website, fanpage, YouTube, TikTok, và các nền tảng mạng xã hội khác.
Quản lý lịch đăng bài, đo lường hiệu quả và tối ưu hóa nội dung theo mục tiêu chiến dịch.
Phối hợp với đội thiết kế để sản xuất các tài liệu quảng cáo (banner, catalogue, video sản phẩm).
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Chạy quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, Zalo, v.v.
Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh ngân sách để đạt hiệu quả tốt nhất.
Phối hợp với các đối tác quảng cáo hoặc sự kiện (nếu có).
Tổ chức sự kiện và hoạt động thương hiệu
Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện quảng bá sản phẩm, như hội chợ, triển lãm ô tô, hoặc buổi ra mắt sản phẩm mới.
Quản lý vật phẩm quảng cáo (quà tặng, brochure) và các hoạt động tài trợ nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả
Đo lường, phân tích các chỉ số hiệu quả marketing (KPIs) và lập báo cáo định kỳ.
Đề xuất các biện pháp cải thiện dựa trên dữ liệu phân tích.
Quản lý mối quan hệ khách hàng và đối tác
Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, đối tác tiềm năng để thúc đẩy hợp tác phát triển thương hiệu.
Tương tác và phản hồi khách hàng trên các kênh trực tuyến để tăng mức độ tin cậy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt trong ngành ô tô hoặc phụ kiện ô tô là một lợi thế.
Hiểu biết về các công cụ marketing số (Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, Analytics).
Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, giao tiếp tốt và làm việc nhóm.
Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva hoặc Adobe Premiere là lợi thế.
Tư duy sáng tạo, linh hoạt và khả năng phân tích thị trường.

Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đánh giá hiệu suất 2 lần/năm.
- Lương tháng 13 + thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Thời gian làm việc: 9:00 AM - 6:00 PM (8 tiếng/ngày từ Thứ 2-Thứ 6).
- 12 ngày phép năm, đóng BHXH, BHTN, BHYT, và đầy đủ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Phong cách teamwork hỗ trợ nhiệt tình, ghi nhận thực lực, cập nhật công nghệ mới, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Các hoạt động ngoại khóa: nghỉ mát, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, lễ hội nội bộ (Du xuân, Bóng đá, Men’s Day, Women’s Day,...).
- Hỗ trợ thi chứng chỉ chuyên môn, khen thưởng nhân viên xuất sắc.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

