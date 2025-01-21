Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Tự nghiên cứu và triển khai chiến dịch email marketing qua Brevo, Bubble

Tự nghiên cứu và triển khai chiến dịch email marketing qua Brevo, Bubble

Làm sạch và quản lý data email có sẵn của công ty

Học và triển khai AWS SES (có người hướng dẫn setup)

Phối hợp team UI/UX thiết kế:

Form đăng ký email hấp dẫn

Pop-up thu thập email thông minh

Landing page tối ưu conversion

Các điểm chạm để thu thập email trong hành trình người dùng

Xây dựng chuỗi email tự động cho customer journey

Phân tích và tối ưu tỷ lệ mở/click

Tự học và nghiên cứu tốt, không ngại đọc tài liệu tiếng Anh

Tự học và nghiên cứu tốt, không ngại đọc tài liệu tiếng Anh

Chịu khó tìm hiểu các công cụ mới (Brevo, Bubble, AWS SES)

Có tư duy về marketing và kỹ thuật

Hiểu về trải nghiệm người dùng và conversion

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp team

Có laptop cá nhân để làm việc

Profile phù hợp:

Sinh viên IT thích marketing

Sinh viên Marketing thích nghiên cứu công nghệ

Người đam mê tự học về Email Marketing

Lưu ý:

Công việc tự research là chính

Không có đào tạo, cần người tự tìm tòi

Sẵn sàng làm việc với các tool mới

Được hướng dẫn nguồn thuê được người setup khi cần

Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Giai đoạn học việc: 1.000.000 VNĐ

Sau khi đạt yêu cầu: Thêm KPI 2.000.000 VNĐ

Tổng thu nhập có thể đạt: 3.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.