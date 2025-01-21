Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Tự nghiên cứu và triển khai chiến dịch email marketing qua Brevo, Bubble
Làm sạch và quản lý data email có sẵn của công ty
Học và triển khai AWS SES (có người hướng dẫn setup)
Phối hợp team UI/UX thiết kế:
Form đăng ký email hấp dẫn
Pop-up thu thập email thông minh
Landing page tối ưu conversion
Các điểm chạm để thu thập email trong hành trình người dùng
Xây dựng chuỗi email tự động cho customer journey
Phân tích và tối ưu tỷ lệ mở/click
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự học và nghiên cứu tốt, không ngại đọc tài liệu tiếng Anh
Chịu khó tìm hiểu các công cụ mới (Brevo, Bubble, AWS SES)
Có tư duy về marketing và kỹ thuật
Hiểu về trải nghiệm người dùng và conversion
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp team
Có laptop cá nhân để làm việc
Profile phù hợp:
Sinh viên IT thích marketing
Sinh viên Marketing thích nghiên cứu công nghệ
Người đam mê tự học về Email Marketing
Lưu ý:
Công việc tự research là chính
Không có đào tạo, cần người tự tìm tòi
Sẵn sàng làm việc với các tool mới
Được hướng dẫn nguồn thuê được người setup khi cần
Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Giai đoạn học việc: 1.000.000 VNĐ
Sau khi đạt yêu cầu: Thêm KPI 2.000.000 VNĐ
Tổng thu nhập có thể đạt: 3.000.000 VNĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
