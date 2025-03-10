Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Sản xuất và quản lý nội dung bài post trên các nền tảng social của thương hiệu, bao gồm lên ý tưởng, viết bài, quay/chụp và dựng hậu kỳ theo kế hoạch đề ra ban đầu.

- Cùng phối hợp với các phòng ban vào quá trình nghiên cứu thị trường, sản phẩm và khách hàng.

- Tham gia vào quá trình nghiên cứu thị trường và khách hàng

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, đề xuất ưu đãi/khuyến mãi, định hướng chiến lược sáng tạo, quảng cáo cho các cơ sở hàng tháng, hàng quý theo chỉ đạo từ cấp trên.

- Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ làm việc, quy trình triển khai của các đối tác (booking platforms, agency,...) và các bộ phận nội bộ để đảm bảo mục tiêu dự án được thực hiện trôi chảy và đúng hạn.

- Phụ trách booking, quản lý & giám sát chất lượng đối tác truyền thông qua các phương tiện truyền thông đa dạng như: báo mạng, báo giấy, truyền hình, influencer...

- Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch để cảnh báo cho cấp trên nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch marketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, ưu tiên có kinh nghiệm tại các chuỗi cửa hàng.

- Có khả năng sử dụng ngôn từ (trong giao tiếp và văn viết) tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm sản xuất các nội dung sáng tạo, nội dung quảng cáo dưới nhiều hình thức và trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

- Khả năng lên ý tưởng tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt huyết và chủ động trong công việc.

- Sử dụng thông thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Canva, Capcut để phục vụ cho công việc.

- Quan tâm và cập nhật thường xuyên về xu hướng thị trường.

- Có thẩm mỹ và kĩ năng quay/chụp nâng cao là một điểm cộng.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 10-15 Triệu ( thoả thuận theo năng lực)

- Thưởng tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ...

- Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước

- Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

- Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

- Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

- Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

- Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

