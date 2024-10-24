Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 45 Triệu

Mức lương 10 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 56 - 57 đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 45 Triệu

- Tạo page, xây dựng page, xây dựng content và hình ảnh;

- Nuôi tài khoản quảng cáo, lên chiến dịch chạy quảng cáo sản phẩm của Công ty;

- Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động trong công việc

Với Mức Lương 10 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết photoshop và edit video cơ bản qua các phần mềm trên máy tính;

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được nhận đào tạo từ đầu;

- Chăm chỉ, ham học hỏi, có laptop.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ chế lương: Thu nhập trung bình 10.000.000 – 45.000.000+++

- Lương cơ bản 6tr500 + % Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí, Thưởng sao, Thưởng Contest...

• Có cơ hội tham gia buổi lễ vinh danh và nhận cup

• Được Công ty chi trả tất cả các chi phí liên quan đến công việc

• Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Phó Leader – Leader – GĐ chi nhánh khi chứng tỏ được năng lực (có các tiêu chí rõ ràng để các bạn đặt mục tiêu)

• Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

• Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

• Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin