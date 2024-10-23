Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Được đào tạo 1:1 bởi Leader MKT hoặc GD MKT Tìm hiểu Sản phẩm của Doanh nghiệp , Nghiên cứu KH, phân tích chân dung khách hàng Nghiên cứu các Thị trường Hàn , Nhật, Đài, Malay ... để mang sản phẩm của doanh nghiệp tới các Quốc Gia đó Tự do sáng tạo những bộ ảnh , video , nội dung content ,landing page. Tạo page, xây dựng page: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ... Target + điều hướng chiến dịch tới những Khách hàng mục tiêu , những khách hàng tiềm năng Phân tích các chỉ số khi chiến dịch đang hoạt động, sửa lỗi từng chỉ số để đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Maketing Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan đến MKT hoặc tốt nghiệp các khoá học liên quan đến MKT Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm là một lợi thế ( chấp nhận các bạn TTS MKT năm cuối) Yêu cầu bắt buộc: Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC, như 1 số phần mềm adobe illustrator, adobe premier, ..... Có tư duy Marketing sáng tạo, đam mê Digital Marketing Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần học hỏi, có sự cầu tiến Có laptop cá nhân Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng "Thu nhập từ 10.000.000 – 50.000.000++++ (Lương cơ bản 6.500.-7.500.000 + %1,2-4,4% Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí+ Thưởng DS tuần + Thưởng DS tháng+ Thưởng sao+ Thưởng Contest + 1% DS CSKH ( Được xem chi tiết cơ chế khi Phỏng vấn) Lương Thử việc: 5.200.000 + % doanh số + thưởng + 1% THU NHẬP THỤ ĐỘNG HẰNG THÁNG ( DS từ CSKH)" Phúc lợi khác: Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin