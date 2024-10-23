Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Được đào tạo 1:1 bởi Leader MKT hoặc GD MKT
Tìm hiểu Sản phẩm của Doanh nghiệp , Nghiên cứu KH, phân tích chân dung khách hàng
Nghiên cứu các Thị trường Hàn , Nhật, Đài, Malay ... để mang sản phẩm của doanh nghiệp tới các Quốc Gia đó
Tự do sáng tạo những bộ ảnh , video , nội dung content ,landing page.
Tạo page, xây dựng page: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ...
Target + điều hướng chiến dịch tới những Khách hàng mục tiêu , những khách hàng tiềm năng
Phân tích các chỉ số khi chiến dịch đang hoạt động, sửa lỗi từng chỉ số để đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng
Đo lường, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả Maketing
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan đến MKT hoặc tốt nghiệp các khoá học liên quan đến MKT
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm là một lợi thế ( chấp nhận các bạn TTS MKT năm cuối)
Yêu cầu bắt buộc: Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC, như 1 số phần mềm adobe illustrator, adobe premier, .....
Yêu cầu bắt buộc:
Biết photoshop/edit video cơ bản trên PC
Có tư duy Marketing sáng tạo, đam mê Digital Marketing
Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần học hỏi, có sự cầu tiến
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng "Thu nhập từ 10.000.000 – 50.000.000++++ (Lương cơ bản 6.500.-7.500.000 + %1,2-4,4% Doanh số + Thưởng tối ưu chi phí+ Thưởng DS tuần + Thưởng DS tháng+ Thưởng sao+ Thưởng Contest + 1% DS CSKH ( Được xem chi tiết cơ chế khi Phỏng vấn)
Lương Thử việc: 5.200.000 + % doanh số + thưởng + 1% THU NHẬP THỤ ĐỘNG HẰNG THÁNG ( DS từ CSKH)"
Phúc lợi khác: Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, tháng nghỉ 05 ngày tùy chọn
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
