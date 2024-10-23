Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch, chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng Tiktok Ads hoặc Facebook Ads phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.

- Lên con tent, ý tưởng về hình ảnh, video và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Tiktok, Facebook theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế /nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Tiktok Ads/Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan khác,...

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Là người yêu thích quảng cáo, thử thách bản thân luôn nỗ lực

- Thái độ nghiêm túc, cầu tiến, ham học hỏi

- Trung thực, nhanh nhẹn, thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12-20 triệu( bao gồm LCB 10-15tr+ % Hoa hồng+ Lương KPI+ Thưởng khác). Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, xăng xe. Được làm việc trong môi trường trẻ trung GenZ năng động, chuyên nghiệp Văn phòng khang trang, hiện đại. Có nhiều cơ hội được học hỏi, thăng tiến trong công việc Được hưởng chế độ BHYT, BHXH theo quy định Du lịch, Team Building hàng năm. Có cơ hội được đào tạo kĩ năng chuyên môn

Thu nhập: Từ 12-20 triệu( bao gồm LCB 10-15tr+ % Hoa hồng+ Lương KPI+ Thưởng khác).

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, xăng xe.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung GenZ năng động, chuyên nghiệp

Văn phòng khang trang, hiện đại.

Có nhiều cơ hội được học hỏi, thăng tiến trong công việc

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH theo quy định

Du lịch, Team Building hàng năm.

Có cơ hội được đào tạo kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin