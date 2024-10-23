Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên các nền tảng: Facebook Ads, Tiktok Ads.....
Lên Content, ý tưởng về hình ảnh, video. Quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng giai đoạn (TVC, Clip review có sẵn từ bộ phận Media).
Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.
Triển khai các công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên có 3 tháng – 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kiến thức về chạy Ads (chưa có kinh nghiệm được đào tạo).
Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Thái độ: Trung thực, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
Khác:Tự tin, giao tiếp lưu loát, làm việc tốc độ, hiệu quả, hăng say, hướng tới mục tiêu- kết quả, tác phong nhanh nhẹn.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 – 10 triệu + thưởng doanh số. Thu nhập trung bình từ 8 triệu - 15 triệu/tháng.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13,
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như leader (điều chỉnh lương cứng và mức hoa hồng hấp dẫn hơn)
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: địa chỉ Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

