Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - T5 Times City, 458 Hai Bà Trưng, Minh Khai,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất các nội dung đăng tải lên các trang truyền thông của công ty. Thực hiện các công việc hậu kỳ.

Phối hợp với bộ phận marketing để phát triển và triển khai chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. Tham gia vào quá trình nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các giải pháp phát triển thương hiệu hiệu quả. Đảm bảo tính đồng nhất và sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông và nền tảng.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên;

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầukinh nghiệm, được trưởng phòng đào tạo từ đầu

Ưu có kiến thức, kỹ năng về Sales và marketing

Tính cách nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn thận, tự tin, trung thực, quyết đoán, có tầm nhìn và tinh thần hướng đến mục tiêu chung;

Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online, mạng xã hội

Có tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và các phụ cấp: Lương cứng (1-2tr) + thưởng (tổng up to 3-5 triệu/tháng tùy theo năng lực)

Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được đào tạo trực tiếp bài bản, chuyên nghiệp bởi trưởng phòng

Được hỗ trợ đóng dấu mộc và chứng nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin