Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

1.Quản trị công việc

2. Nghiệp vụ quảng cáo Facebook, Tiktok, sàn Thương mại điện tử;

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là Facebook Ads và Tiktok Ads;

-Có kinh nghiệm làm cho các brand về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là một lợi thế;

-Am hiểu về các quy định Ads và các thuật toán đa nền tảng;

-Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook, Tiktok, Sàn thương mại điện tử;

-Kinh nghiệm chạy Facebook Ads, Tiktok Ads, Sàn thương mại điện tử từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy ads ngân sách lớn;

-Kỹ năng thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ.

Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: 8.000.000 + KPIs 2 triệu + % Thưởng phòng

-Thu nhập: 15-35 triệu/tháng

-Phụ cấp ăn trưa: 500.000đ

-Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...

Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

-Chế độ nghỉ phép cho nhân viên

-Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

-Các họat động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Huyền Phi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.