Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
- Hà Nội: Tòa nhà Center Point, tầng 8, phòng 807, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lĩnh vực: Sữa bột/ Mỹ phẩm
Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page.
Quản lý, đo lường , đánh giá các các chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế.
Biết edit video, ảnh.
Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy.
Trung thực, tích cực trong công việc, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Du lịch hàng năm do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
