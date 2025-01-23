Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Center Point, tầng 8, phòng 807, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lĩnh vực: Sữa bột/ Mỹ phẩm
Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page.
Quản lý, đo lường , đánh giá các các chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facabook Ads.
Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế.
Biết edit video, ảnh.
Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy.
Trung thực, tích cực trong công việc, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr + HH doanh số, thu nhập 15-30tr
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Du lịch hàng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

