Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần quốc tế Smart Choice làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần quốc tế Smart Choice
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Louis City Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.
Viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Nắm vững các kênh Digital Marketing phổ biến như Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Digital Marketing như Google Analytics, Facebook Ads Manager...
Tại Công ty cổ phần quốc tế Smart Choice Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Smart Choice
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
