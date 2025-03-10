Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 31, tòa Handico, kđt Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản trị chiến lược, kế hoạch

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và trung hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

Xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu nhất quán, triển khai các hoạt động nhằm củng cố và tăng sức mạnh thương hiệu.

Tư vấn về việc xây dựng thương hiệu/ các hoạt động truyền thông/PR cho Giám đốc marketing.

Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu, các chương trình marketing: phân công công việc, giám sát thực hiện.

Đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch và điều chỉnh.

Quản trị hoạt động Marketing:

Phối hợp với bộ phận kinh doanh xác định được nhu cầu của khách hàng sau đó lên kế hoạch xúc tiến bán hàng.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện...)

Phối kết hợp với các nhóm và lập chiến lược và triển khai các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty hàng tháng, quý, năm.

Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...từ đó đưa ra các giải pháp cho hoạt động Marketing của ngành hàng.

Quản trị nhân sự phòng Markleting:

Xây dựng và thực hiện quy trình trong phòng Marketing để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân công công việc và quản lý chất lượng nhân sự phòng MKT trước ban giám đốc

Phối hợp cùng bộ phận HCNS đánh giá định kỳ để đảm bảo bộ máy nhân sự của phòng luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu của công ty về định biên nhân sự, chất lượng nhân sự.

Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, tuyển dụng mới, thôi việc trình BGĐ hàng tháng/ năm với nhân sự thuộc bộ phận.

Truyền thông

Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động truyền thông bên ngoài và phối hợp truyền thông nội bộ

Phát triển các hoạt động truyền thông nhằm tăng tỷ lệ nhận biết về thương hiệu đối với người tiêu dùng

Tư vấn, hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc xử lý các khủng hoảng truyền thông.

Làm việc với các cơ quan báo chí và các agency truyền thông

Đại diện tiếp nhận và phản hồi thông tin, làm việc với các agency truyền thông, đơn vị đối tác hợp tác truyền thông, cơ quan báo chí.

Tìm kiếm và làm việc với các đối tác/ ban tổ chức/ thực hiện quảng cáo/ PR/ Event…. uy tín, chuyên nghiệp để thực hiện các chiến dịch và kế hoạch marketing.

Khả năng tổ chức sự kiện lớn: Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sản xuất và thúc đẩy nội dung sáng tạo, hợp tác nội dung và PR, đặt quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Báo cáo kết quả thực hiện:

Báo cáo định kỳ: Dựa trên kế hoạch đã đặt ra, thực hiện và báo cáo Ban giám đốc ( hàng tuần, hàng,tháng);

Báo cáo đột xuất các công việc phát sinh.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Marketing.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, báo chí, truyền thông, quản trị kinh doanh,...và các ngành liên quan.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch trong phạm vi chức năng công việc phụ trách

Kiểm soát và hỗ trợ thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu đề ra

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục tốt

Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý phát sinh

Kỹ năng đào tạo, huấn luyện đội ngũ, thúc đẩy tinh thần đội nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail…);

Biết tiếng Anh/Trung là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm làm Leader marketing ít nhất 5 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phần mềm mini app, phần mềm Lark.

Am hiểu các nhiệm vụ và nội dung công việc liên quan đến thị trường/thương hiệu, bao gồm nghiên cứu, phân tích, chiến lược, sản phẩm, thị trường, bán hàng và truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK KIM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK KIM LONG

