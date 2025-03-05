Tuyển Nhân viên Marketing APRIME COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhiệm vụ chính:

Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của Công ty và Bộ phận.

Cam kết với các mục tiêu của mình, đảm bảo hiệu suất và kết quả công việc.

Nhiệm vụ chuyên môn:

1. Quản lý tài khoản Amazon

Quản lý sản phẩm trên gian hàng Amazon (Sản phẩm sạch).

Theo dõivà phân tích hiệu suất bán hàng, đánh giá và điều chỉnh chiếnlược bán hàng.

2. Tối ưu quảng cáo Amazon (Amazon PPC)

Lênkế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Amazon.

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhấtvới chi phí hợp lý.

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và các hình thứcquảng cáo phổ biến, hiểu được sản phẩm, hiểu insight khách hàng.

3. Phân tích và báo cáo

Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra các quyết định kinhdoanh hợp lý.

Lập báo cáo về hiệu suất bán hàng và các hoạt động liên quan.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, TMĐT.

Ưu tiên Nam.

Không yêu cầu kinh nghiệm; sẽ được đào tạo từ đầu.

Tiếng anh cơ bản (Toeic từ 600 điểm là lợi thế). Ưu tiên kỹ năng đọc, hiểu, viết.

Chủ động; ham học hỏi, chịu khó nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo trong công việc.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Có hiểu biết về các công cụ quảng cáo là lợi thế.

Kỹ năng lắng nghe, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu và chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại APRIME COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực Marketing, Ecommerce.

Lươngtừ 8.000.000 -10.000.000 vnd.

Lương thángthứ13.

Trợ cấp ăn trưa 800,000 vnd/tháng, hỗ trợ chi phí gửi xe tòa nhà

Thử việc 02 tháng, hưởng 90% lương.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Được hưởng các quyền lợi thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building hàng năm.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thời gian làm việc: 9h – 18h từ thứ 2-6, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nghỉ trưa: 13h-14h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APRIME COMPANY LIMITED

