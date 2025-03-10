Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Hậu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - 114 Hùng Vương,Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho công ty trên các nền tảng digital.

Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh social media.

Lên kế hoạch nội dung, viết bài, chỉnh sửa hình ảnh/video phục vụ các chiến dịch marketing.

Quay, dựng và chỉnh sửa video theo chủ đề của công ty để đăng tải trên các nền tảng social.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch, nội dung trên social media.

Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các hoạt động truyền thông, thương hiệu.

Cập nhật xu hướng digital marketing mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo để tối ưu chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực marketing, quản lý nội dung social media.

Kỹ năng quản lý nội dung.

Kỹ năng content tốt, khả năng sáng tạo và tư duy hình ảnh/video.

Biết sử dụng các phần mềm căn bản phục vụ cho nội dung hình ảnh/video.

Có khả năng sáng tạo nội dung theo chủ đề của công ty, đảm bảo phù hợp với định hướng thương hiệu.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.

Tại Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch hàng năm cùng công ty

- Tham gia bảo hiểm khi gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin