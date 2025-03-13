Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Phường Bích Động, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu khách sạn thông qua các kênh online & offline.

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng mới: công ty du lịch, doanh nghiệp, tổ chức sự kiện, khách đoàn, khách lẻ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Tư vấn dịch vụ lưu trú, tiệc, sự kiện, báo giá và thương thảo hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt phòng, tổ chức sự kiện.

Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá phù hợp theo từng thời điểm.

Thiết kế, xây dựng content, đăng bài trên các kênh, tương tác với khách hàng,...

Quản lý Cập nhật giá phòng và các chính sách ưu đãi, theo dõi phản hồi khách hàng trên các kênh website, fanpage, Agodam Booking,.....

Chạy quảng cáo trên Facebook, Google Ads, TikTok (nếu cần).

Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại khách sạn để thu hút khách hàng.

Thu thập thông tin về thị trường, khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất chiến lược giá, chính sách ưu đãi để nâng cao doanh thu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch - Khách sạn hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Marketing, ưu tiên ngành khách sạn, nhà hàng.

Thành thạo tin học văn phòng, có kỹ năng thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop là lợi thế).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng hấp dẫn từ doanh thu phòng và dịch vụ khách sạn.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Phụ cấp ăn trưa.

Được cung cấp các trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công việc phù hợp chức danh công việc.

Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi… theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHI VIỆT NAM

