Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phường Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kinh nghiệm marketing từ 6 tháng trở lên

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng ( bên mình chạy TPCN có giấy tờ của bộ y tế đầy đủ, KHÔNG đông y)

- Chăm chỉ, sáng tạo, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10tr (tùy năng lực) +%doanh số+ phụ cấp ăn trưa & gửi xe

+ Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật...

+ Cơ chế rõ ràng, lộ trình thăng tiến từ 6-12 tháng

+ Sếp siêu tâm lý, môi trường trẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN

