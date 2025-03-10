Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phường Trần Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm marketing từ 6 tháng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng ( bên mình chạy TPCN có giấy tờ của bộ y tế đầy đủ, KHÔNG đông y)
- Chăm chỉ, sáng tạo, linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-10tr (tùy năng lực) +%doanh số+ phụ cấp ăn trưa & gửi xe
+ Đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật...
+ Cơ chế rõ ràng, lộ trình thăng tiến từ 6-12 tháng
+ Sếp siêu tâm lý, môi trường trẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ EVISUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
