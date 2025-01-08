Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 - TT23 khu đô thị Văn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm viết nội dung quảng bá thương hiệu của công ty, tham gia thảo luận chiến lược sáng tạo cho dự án và đề xuất các ý kiến hợp lý.

Theo yêu cầu của hoạt động vận hành và quảng bá, khai thác các điểm nổi bật của sản phẩm, hoàn thiện nội dung chi tiết trang sản phẩm và tài liệu quảng cáo, không ngừng tối ưu hóa để tăng tỷ lệ nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi của sản phẩm.

Lên kế hoạch cho các chương trình khuyến mãi của cửa hàng, bao gồm trang sự kiện, tài liệu quảng cáo, đánh giá thiết kế,..

Phụ trách vận hành các nền tảng truyền thông xã hội của công ty, bao gồm lập kế hoạch, viết nội dung, chỉnh sửa và đăng tải các nội dung dưới dạng hình ảnh, video,..

Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23-35, tốt nghiệp đại học trở lên, tiếng Trung cơ bản, có trên 1 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực mỹ phẩm hoặc các sản phẩm hóa mỹ phẩm.

Kỹ năng viết lách tốt, tư duy sáng tạo, nhạy bén với các yếu tố truyền thông và quảng bá.

Đam mê marketing và truyền thông xã hội, quen thuộc với các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram,...

Sử dụng thành thạo phần mềm Office, ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop và chỉnh sửa video.

Khả năng thực thi mạnh mẽ, tinh thần tự giác cao, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, khả năng học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 triệu + hiệu suất + hoa hồng + bảo hiểm xã hội, v.v.

Nghỉ phép năm & Tham gia các chế độ theo Luật Lao Động.

Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổ chức sinh nhật nhân viên, tiệc phòng ban, du lịch đội nhóm định kỳ.

Có cơ hội thăng tiến định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYỀN VIỆT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin