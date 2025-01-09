Tuyển Nhân viên Marketing Trường Liên Cấp Tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Trường Liên Cấp Tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Trường Liên Cấp Tây Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Trường Liên Cấp Tây Hà Nội

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Trường Liên Cấp Tây Hà Nội

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội, Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý hiệu quả làm việc của nhóm Truyền thông – Marketing
Quản lý hiệu quả làm việc của nhóm Truyền thông – Marketing
- Lên kế hoạch truyền thông để đạt được các mục tiêu xây dựng thương hiệu WHS.
thương hiệu
- Phân tích và đánh giá hiệu quả các phương tiện truyền thông, báo chí, quảng cáo
- Quản lý các kênh truyền thông hiện có và xây dựng các kênh mới
- Cải thiện chỉ số Website/App, tăng traffics website
- Viết content về các hoạt động của trường và các chiến dịch tuyển sinh
- Soạn thảo thông cáo báo chí, viết bài giới thiệu về trường
- Phân tích và viết bài để tối ưu từ khoá; viết bài trên web chuẩn SEO.
- Sáng tạo và triển khai nội dung bài viết chạy quảng cáo trên kênh Facebook Ads về chủ đề trường cung cấp nhằm chuyển đổi khách hàng vào landingpage
ư
- Lên nội dung cho landing page để tối ưu chỉ số chuyển đổi
- Tạo quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thông
- Liên hệ truyền thông báo chí, truyền thông liên kết, thực hiện các hoạt động branding.
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tuyển sinh và lãnh đạo WHS đề nghị

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Truyền thông, Marketing, viết content, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, đặc biệt là tại các trường quốc tế, song ngữ hoặc trường tư thục là một lợi thế.
, song ngữ
- Thành thạo kỹ năng chạy ads Facebook
- Thành thạo kỹ năng giao tiếp và viết tiếng Anh, tiếng Việt và/hoặc tiếng Nhật.
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý dự án tốt.
- Quen thuộc với các kênh truyền thông, có khả năng ứng dụng công nghệ để tối ưu việc truyền tải thông điệp.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị ghi hình và các phần mềm chỉnh sửa ảnh, tư duy hình ảnh tốt, có khả năng phối hợp với bộ phận thiết kế.
- Có kỹ năng xử lý vấn đề, xử lý khủng hoảng tốt.

Tại Trường Liên Cấp Tây Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15tr trở lên + phụ cấp+ thưởng
- Thưởng thi đua, các ngày lễ tết
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Ăn sáng, ăn trưa tại trương.
- Miễn giảm học phí cho con CBNV.
- Nghỉ phép, cưới hỏi, lễ tết.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Liên Cấp Tây Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Liên Cấp Tây Hà Nội

Trường Liên Cấp Tây Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phố Kiều Mai (từ Cầu Diễn rẽ vào), Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

