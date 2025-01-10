Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P.402, Tầng 4, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trách nhiệm 1: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng (lead) có nhu cầu về tất cả các dịch vụ của SEONGON từ các nguồn Marketing theo đúng quy trình đã thống nhất. Việc này bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:

Liên hệ với khách hàng từ các nguồn Marketing cung cấp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Không để tình trạng chậm, rớt khách xảy ra

Ghi nhận ý kiến và thông tin của khách hàng, qua đó xác nhận nhu cầu của khách hàng

Tư vấn chi tiết về các dịch vụ SEONGON cung cấp và đề xuất các giải pháp phù hợp cho khách hàng

Khéo léo duy trì trong giao tiếp, nhằm lấy được sự tin tưởng của khách hàng với SEONGON

Hướng dẫn cách đăng kí học, mở khóa học cho học viên, chuyển yêu cầu hỗ trợ của học viên cho Khối Kỹ Thuật trong quá trình học và thực hành

Trách nhiệm 2: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Chủ động lên kế hoạch và tìm kiếm khách hàng mới theo sự điều phối từ trưởng phòng qua các công việc sau:

Lên kế hoạch chủ động tìm kiếm lead theo tình hình kinh doanh trong tháng/ quý

Thực thi các hoạt động tìm kiếm khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng để chuyển thông tin khách hàng sang bước chuyển giao

Trách nhiệm 3: Chuyển giao khách hàng

Phân tích và đưa ra những đánh giá sơ lược về khách hàng, yêu cầu và điều kiện của khách. Sau đó chuyển SAL và học viên tới bộ phận tiếp nhận phù hợp

Chuyển khách đúng quy trình và nhanh chóng

Theo dõi quá trình Khối Kinh Doanh và Đào tạo nhận SAL, đảm bảo không trễ hẹn với khách hàng. Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách về quá trình tư vấn của Khối Kinh Doanh và Đào tạo

Trách nhiệm 4: Cập nhật thông tin khách hàng

Cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin khách hàng lên File báo cáo theo đúng quy định

Với những thông tin không chính xác, thiếu thông tin cần contact với khách hàng để xác minh và cập nhật lên File báo cáo

Ghi chép, cập nhật toàn bộ các thông tin khi liên hệ với khách qua tất cả các kênh: email, sms, cuộc gọi, cuộc gặp,...

Trách nhiệm 5: Báo cáo và tối ưu

Báo cáo cho trưởng phòng theo đúng yêu cầu và thời gian quy định theo quy trình

Chủ động trao đổi với các bộ phận có liên quan như Khối Kinh Doanh, Khối Kỹ Thuật, đề xuất các phương pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Thực hiện các khảo sát chất lượng dịch vụ, khảo sát thương hiệu và phối hợp với các bộ phận có liên quan để đưa ra phương án cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu

Trách nhiệm 6: Hỗ trợ phối hợp công việc

Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo sự điều phối của trưởng phòng gồm: các đầu việc nội bộ trong phòng, các phòng ban khác, các hoạt động nội bộ

Giữ gìn hình ảnh, uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty

Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, quy trình của Công ty

Trách nhiệm 7: Cam kết bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin dự án của khách hàng.

Cam kết bảo mật danh sách khách hàng.

Cam kết bảo mật các chỉ số kinh doanh, tài chính của phòng và công ty.

Cam kết không làm các dự án làm ngoài (cá nhân hoặc dùng danh nghĩa SEONGON) cùng với sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp.

Trách nhiệm 8:

Tiếp nhận Lead quan tâm đến các khóa học online của SEONGON trên website [protected info]

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong tối thiểu 6 tháng

Đã từng làm việc trong ngành Digital là một lợi thế

Kiến thức chuyên môn:Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing và các kênh quảng cáo Digital: Google Ads, SEO, Facebook Ads, Website... là một lợi thế

Kỹ năng

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề

Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Khả năng phân tích dữ liệu

Khả năng xử lý khối lượng lớn thông tin

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Tốt kỹ năng làm việc, phối hợp công việc nhóm và giao tiếp với các bộ phận khác

Thành thạo kỹ năng đọc, nghe, viết tiếng Anh. Thành thạo nói tiếng anh là lợi thế

Thái độ

Làm việc cam kết, chủ động, đúng tiến độ.

Giá trị thật, theo đuổi niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Không ứng dụng những chuyên môn ngắn hạn, không có lợi cho khách hàng trong dài hạn.

Muốn trở thành một chuyên gia, không chấp nhận chuyên môn hời hợt.

Đối xử với nhau thật tốt trong một môi trường đề cao tiếng nói cá nhân vì một mục tiêu chung.

Đặc biệt, bạn cần có một tham vọng lớn lao trong việc mang lại giá trị cho cộng đồng, khách hàng. Bạn là người có tinh thần khởi nghiệp với thái độ "tích cực", "có thể làm được", bạn sẽ là người dẫn đầu đáng tin cậy, bình tĩnh trước áp lực lớn.

Bạn là mẫu người tư duy chủ động, kiến tạo nhiệt huyết và lăn xả trong công việc.

Bạn là mẫu người có năng lực vượt khó, không ngại khó.

Bạn là người cầu thị, ham học hỏi, luôn thích tìm tòi những cái hay cái mới để phát triển bản thân và công việc.

Bạn thuộc mẫu người của hành động, bạn tư duy, bạn nói và đi đôi với hành động.

Bạn là mẫu người cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc.

Yêu cầu khác

Có laptop

Chủ động phương tiện đi lại

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ / tháng

Lương hiệu quả: theo chính sách từng vị trí

Cơ hội thăng tiến lên vị trí có khung thu nhập cao bậc nhất công ty: Account

Thưởng: Thưởng đột xuất ghi nhận nỗ lực và hiệu quả trong công việc (có thể lên đến 200% lương cứng)

Phụ cấp, các quyền lợi khác

Đóng BHXH đầy đủ.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google Ads, SEO, Facebook, Digital MKT, Marketing Communication.

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc, Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

