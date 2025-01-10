Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
- Hà Nội:
- P.402, Tầng 4, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trách nhiệm 1: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng (lead) có nhu cầu về tất cả các dịch vụ của SEONGON từ các nguồn Marketing theo đúng quy trình đã thống nhất. Việc này bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:
Liên hệ với khách hàng từ các nguồn Marketing cung cấp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Không để tình trạng chậm, rớt khách xảy ra
Ghi nhận ý kiến và thông tin của khách hàng, qua đó xác nhận nhu cầu của khách hàng
Tư vấn chi tiết về các dịch vụ SEONGON cung cấp và đề xuất các giải pháp phù hợp cho khách hàng
Khéo léo duy trì trong giao tiếp, nhằm lấy được sự tin tưởng của khách hàng với SEONGON
Hướng dẫn cách đăng kí học, mở khóa học cho học viên, chuyển yêu cầu hỗ trợ của học viên cho Khối Kỹ Thuật trong quá trình học và thực hành
Trách nhiệm 2: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Chủ động lên kế hoạch và tìm kiếm khách hàng mới theo sự điều phối từ trưởng phòng qua các công việc sau:
Lên kế hoạch chủ động tìm kiếm lead theo tình hình kinh doanh trong tháng/ quý
Thực thi các hoạt động tìm kiếm khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng để chuyển thông tin khách hàng sang bước chuyển giao
Trách nhiệm 3: Chuyển giao khách hàng
Phân tích và đưa ra những đánh giá sơ lược về khách hàng, yêu cầu và điều kiện của khách. Sau đó chuyển SAL và học viên tới bộ phận tiếp nhận phù hợp
Chuyển khách đúng quy trình và nhanh chóng
Theo dõi quá trình Khối Kinh Doanh và Đào tạo nhận SAL, đảm bảo không trễ hẹn với khách hàng. Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách về quá trình tư vấn của Khối Kinh Doanh và Đào tạo
Trách nhiệm 4: Cập nhật thông tin khách hàng
Cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin khách hàng lên File báo cáo theo đúng quy định
Với những thông tin không chính xác, thiếu thông tin cần contact với khách hàng để xác minh và cập nhật lên File báo cáo
Ghi chép, cập nhật toàn bộ các thông tin khi liên hệ với khách qua tất cả các kênh: email, sms, cuộc gọi, cuộc gặp,...
Trách nhiệm 5: Báo cáo và tối ưu
Báo cáo cho trưởng phòng theo đúng yêu cầu và thời gian quy định theo quy trình
Chủ động trao đổi với các bộ phận có liên quan như Khối Kinh Doanh, Khối Kỹ Thuật, đề xuất các phương pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện các khảo sát chất lượng dịch vụ, khảo sát thương hiệu và phối hợp với các bộ phận có liên quan để đưa ra phương án cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu
Trách nhiệm 6: Hỗ trợ phối hợp công việc
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo sự điều phối của trưởng phòng gồm: các đầu việc nội bộ trong phòng, các phòng ban khác, các hoạt động nội bộ
Giữ gìn hình ảnh, uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty
Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, quy trình của Công ty
Trách nhiệm 7: Cam kết bảo mật thông tin
Cam kết bảo mật thông tin dự án của khách hàng.
Cam kết bảo mật danh sách khách hàng.
Cam kết bảo mật các chỉ số kinh doanh, tài chính của phòng và công ty.
Cam kết không làm các dự án làm ngoài (cá nhân hoặc dùng danh nghĩa SEONGON) cùng với sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp.
Trách nhiệm 8:
Tiếp nhận Lead quan tâm đến các khóa học online của SEONGON trên website [protected info]
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong tối thiểu 6 tháng
Đã từng làm việc trong ngành Digital là một lợi thế
Kiến thức chuyên môn:Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing và các kênh quảng cáo Digital: Google Ads, SEO, Facebook Ads, Website... là một lợi thế
Kỹ năng
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề
Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Khả năng phân tích dữ liệu
Khả năng xử lý khối lượng lớn thông tin
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Tốt kỹ năng làm việc, phối hợp công việc nhóm và giao tiếp với các bộ phận khác
Thành thạo kỹ năng đọc, nghe, viết tiếng Anh. Thành thạo nói tiếng anh là lợi thế
Thái độ
Làm việc cam kết, chủ động, đúng tiến độ.
Giá trị thật, theo đuổi niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Không ứng dụng những chuyên môn ngắn hạn, không có lợi cho khách hàng trong dài hạn.
Muốn trở thành một chuyên gia, không chấp nhận chuyên môn hời hợt.
Đối xử với nhau thật tốt trong một môi trường đề cao tiếng nói cá nhân vì một mục tiêu chung.
Đặc biệt, bạn cần có một tham vọng lớn lao trong việc mang lại giá trị cho cộng đồng, khách hàng. Bạn là người có tinh thần khởi nghiệp với thái độ "tích cực", "có thể làm được", bạn sẽ là người dẫn đầu đáng tin cậy, bình tĩnh trước áp lực lớn.
Bạn là mẫu người tư duy chủ động, kiến tạo nhiệt huyết và lăn xả trong công việc.
Bạn là mẫu người có năng lực vượt khó, không ngại khó.
Bạn là người cầu thị, ham học hỏi, luôn thích tìm tòi những cái hay cái mới để phát triển bản thân và công việc.
Bạn thuộc mẫu người của hành động, bạn tư duy, bạn nói và đi đôi với hành động.
Bạn là mẫu người cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc.
Yêu cầu khác
Có laptop
Chủ động phương tiện đi lại
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hiệu quả: theo chính sách từng vị trí
Cơ hội thăng tiến lên vị trí có khung thu nhập cao bậc nhất công ty: Account
Thưởng: Thưởng đột xuất ghi nhận nỗ lực và hiệu quả trong công việc (có thể lên đến 200% lương cứng)
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google Ads, SEO, Facebook, Digital MKT, Marketing Communication.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc, Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
